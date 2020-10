Genshin Impact: come e dove raccogliere il Ferro Bianco

Durante l’avventura all’interno del vasto mondo di Genshin Impact avrete la possibilità di craftare una gran quantità di armi diverse. Per farlo, però, dovrete prima recuperare tutte le risorse necessarie alla lavorazione, tra le quali è possibile trovare anche il ferro bianco.

I minerali di ferro bianco possono essere recuperati a partire da piccole formazioni rocciose, le quali si trovano spesso ai piedi di scogliere e colline, da cui fuoriescono alcuni cristalli di vario tipo. Rompendoli e scavando, utilizzando la vostra Claymore oppure uno degli attacchi caricati che alcuni personaggi sono in grado di scatenare, otterrete alcune unità di materiale. Potrete trovare un gran numero di sorgenti di ferro bianco nelle zone tra la città di Mondstadt e Wolvendom, un’area ricca di formazioni rocciose e minerali di ogni sorta, che torneranno disponibili ogni giorno, e costituiscono quindi un’ottima possibilità di farming.

Una volta ottenuti i minerali necessari, dovrete dirigervi alla bottega di un fabbro per impiegarli nella costruzione delle armi, oppure per fonderli e trasformarli in Minerali di Potenziamento, risorse estremamente utili per aumentare velocemente il livello dei vostri personaggi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per accedere alla Spirale dell'Abisso, zona d'ingresso per il Dominio Abissale recentemente introdotta in Genshin Impact. Se invece siete interessati a padroneggiare al meglio il gioco, date un'occhiata alla lista dei personaggi più forti di Genshin Impact.