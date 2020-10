Genshin Impact: come raggiungere l'isola segreta e completare la sua quest

Nella prima area della enorme mondo di Genshin Impact si nasconde un'isola difficile da raggiungere e non segnata sulla mappa. Scopriamo insieme come fare per raggiungerla e completare la complessa quest.

Come raggiungere l'isola

L'isola è situata ad nord-ovest rispetto alle rovine che hanno fatto da sfondo all'evento Elemental Crucible. Sebbene sia visibile ad occhio nudo, non vi è modo di nuotare fino ad essa per evidenti limiti di stamina e per arrivarci occorre obbligatoriamente ricorrere all'utilizzo di Kaeya, il personaggio di tipo Ghiaccio che viene donato a tutti i giocatori che completano il tutorial. Camminate fino a raggiungere la spiaggia di fronte all'isola e iniziate ad utilizzare ripetutamente l'abilità primaria del personaggio per creare una passerella che vi condurrà nel giro di qualche minuto all'isola. A questo punto esploratela per trovare i numerosi forzieri nascosti e racimolare qualche Primogems.

Come attivare la quest segreta

Per dare il via alla quest segreta occorre interagire con la meridiana e poi distruggere l'enorme masso vicino all'accampamento sulla spiaggia, il quale lascerà cadere un libro. A questo punto vi verrà chiesto di individuare tre cluster del vento: questi oggetti sono visibili utilizzando la visione avanzata (tenete premuto il dorsale sinistro e premete la freccia sinistra della croce direzionale) dalle ore 2:00 alle ore 5:00 del mattino. Potete far trascorrere velocemente il tempo selezionando l'icona dell'orologio nella colonna sinistra del menu principale, così da poter vedere le sfere verdi con la visione avanzata. Il vostro obiettivo è quello di utilizzare un'abilità di tipo Anemo su questi oggetti, che si trovano sparsi in giro per l'isola e in alcuni casi richiedono l'utilizzo dell'abilità di Kaeya per generare una passerella. Fatto ciò apparirà al centro dell'isola un vortice che andrà colpito sempre con un'abilità Anemo per far spuntare un pericoloso boss. Affrontate il boss che, una volta sconfitto, si sposterà in un altro luogo di Tevyat: raggiungetelo e ripetete il processo nella seconda meridiana individuando i cluster e distruggendoli per poi affrontare il boss e i suoi minion. Sconfitto il nemico, parlate con l'NPC vicino alle rovine per completare la quest e ricevere 60 Primogems.

