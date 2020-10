Genshin Impact: come riscattare 300 Primogems gratis grazie a Klee

Il team di sviluppo di Genshin Impact si sta mostrando molto generoso nei confronti dei propri utenti nel corso degli ultimi giorni, dal momento che sono diversi i doni che continuano ad essere inviati ai giocatori.

Questa volta i doni sono legati all'evento a tempo del banner di Klee, il buffo personaggio 5 Stelle in grado di generare delle potenti esplosioni e danneggiare i nemici con l'elemento Fuoco. Negli ultimi due giorni miHoYo sta facendo in modo che gli utenti ricevano direttamente da Klee dei messaggi all'interno del free to play con allegati alcune interessanti ricompense. Effettuando l'accesso al gioco è possibile infatti premere il tasto Start e selezionare l'icona della lettera nella colonna a sinistra per accedere alla posta ed aprire i due messaggi attualmente disponibili, i quali contengono i seguenti oggetti:

Messaggio 1: 200 Primogems, una ricarica per la Resina e 5 manuali viola (utili per far salire di livello i personaggi)

200 Primogems, una ricarica per la Resina e 5 manuali viola (utili per far salire di livello i personaggi) Messaggio 2: 100 Primogems, una ricarica per la Resina e 10 funghi Philanemo

Dando un'occhiata al messaggio si può intuire inoltre che questi sono solo due dei cinque messaggi che dovrebbero arrivare nella casella di posta di tutti i giocatori da qui al termine dell'evento, previsto tra una decina di giorni. Il nostro consiglio è quello di effettuare l'accesso al gioco il prima possibile e di riscattare tutte le ricompense cliccando sul tasto "Claim all", così da evitare che i messaggi vadano perduti. Vi ricordiamo che il contenuto della casella di posta è a tempo e tutti i premi non riscattati entro il tempo limite spariranno senza alcuna possibilità di essere recuperati.

Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per riscattare il nuovo codice di Genshin Impact utile per ottenere 30 Primogems gratis. Avete già letto la nostra tier list con i personaggi più forti di Genshin Impact?