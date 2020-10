Genshin Impact: come riscattare le Ricompense Esclusive

Genshin Impact è disponibile gratuitamente su PC, PS4, Switch e dispositivi mobile, e gran parte del core del gioco è costituito dalla raccolta di risorse e oggetti utili per migliorare le statistiche dei personaggi. Ecco come ottenere le ricompense esclusive legate alla piattaforma che state utilizzando.

In base alla piattaforma sulla quale state giocando al titolo, avrete la possibilità di sbloccare alcune ricompense esclusive, che spaziano da oggetti cosmetici ad armi, fino a determinate quantità di monete d’oro e oggetti utili per proseguire nella vostra avventura.In particolare, i giocatori diavranno diritto a riscattare gratuitamente due oggetti esclusivi per il personaggio iniziale: le, un oggetto cosmetico che va a modificare l’estetica delle ali magiche del protagonista, e la, una spada speciale che va a migliorare nettamente le caratteristiche iniziali dell’arma con la quale si inizia il gioco di default. Gli utenti del gioco su dispositivi mobili Android e iOS e su PC non riceveranno invece lo stesso tipo di trattamento, e non si vedranno assegnare alcun tipo di ricompensa esclusiva, mentre ancora non ci sono notizie a riguardo per la versione Nintendo Switch.In occasione del raggiungimento dei primi 10 milioni di download del titolo in tutto il mondo, gli sviluppatori dello studio cinese miHoYo hanno deciso di elargire a tutti i giocatori una lunga serie di, riscattabili da tutti gli utenti su qualsiasi piattaforma fino al termine dell’offerta, il prossimo. Questi oggetti vanno ad unirsi a tutti gli altri premi riscattabili gratuitamente durante il periodo di lancio del gioco, il quale è tutt’ora in corso: tra questi troviamo anche le ricompense elargite a tutti coloro che decideranno di dedicarsi al completamento dei minigiochi giornalieri sul sito ufficiale di Genshin Impact, un’operazione breve ma che vi permetterà di ottenere una buona quantità diPer riscattare ogni tipo di ricompensa che vi verrà assegnata, non dovrete fare altro che aprire iltramite il tasto(ed equivalenti a seconda della piattaforma che state utilizzando) e recarvi nella sezione, che si trova nella parte sinistra del menu di gioco: una volta selezionato il messaggio che vi interessa, vi basterà premere(ed equivalenti per le altre piattaforme) e tutte le ricompense allegate verranno immediatamente trasferite all’interno del vostro, dove potrete ritrovarle nelle relative sottosezioni equipaggiate di un tagliando che ne indica la novità.

