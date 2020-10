Genshin Impact: come risolvere gli errori 9908 e 4206

Genshin Impact è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi tempi, con milioni di giocatori conquistati in pochissime settimane. Trattandosi di un gioco always online, non mancano anche segnalazioni di errori e problemi tecnici, vediamo come risolverne due particolarmente fastidiosi riconoscibili dai codici errore 9908 e 4206.

Genshin Impact Errore 4206

Questo codice errore è legato alla connessione Internet, problematiche simili sono evidenziate anche dal codice 4201. Cosa fare in questi casi? Assicurarsi di avere una connessione stabile, riavviare lo smartphone/tablet o la console e preferire una connessione via cavo rispetto a una Wi-Fi. Anche cambiare il server della regione di gioco potrebbe aiutare a migliorare la situazione, secondo alcune testimonianze.

Genshin Impact Errore 9908

Questo errore è invece generico e neanche gli sviluppatori hanno ben capito l'origine di questo problema e il motivo esatto che spinge il gioco a mostrare questo codice in alcune situazioni. Il consiglio anche in questo caso è quello di riavviare l'applicazione, una soluzione più drastica (ma che sembra funzionare) consiste invece nella disinstallazione con successiva reinstallazione dell'intero gioco. Ad oggi non ci sono altre soluzioni per risolvere questo problema ma i developer stanno lavorando su patch e bug fix per migliorare la situazione generale legata ai bug e i problemi tecnici di Genshin Impact.