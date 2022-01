Genshin Impact: come risparmiare su Primogems, Battle Pass e Blessing

Con l'arrivo dell'update 2.4 di Genshin Impact è probabile che abbiate deciso di acquistare il Battle Pass o un bundle di Primogems per poter far fronte a tutti i banner a tempo che verranno proposti nelle prossime settimane. A tal proposito, ecco qualche consiglio per risparmiare sulle microtransazioni del free to play.

Sebbene molti non lo sappiano, da qualche tempo è possibile infatti risparmiare sugli acquisti in game, ma tale opportunità è data esclusivamente ai giocatori di piattaforme specifiche. Per poter risparmiare, basta infatti abilitare il cross-save totale di Genshin Impact e poi procedere con l'acquisto sul dispositivo che propone il prezzo inferiore.

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti in vendita e il relativo prezzo:

Gnostic Hymn (Battle Pass standard): 9,99 euro su PC e mobile oppure 10,99 euro su PS4 e PS5

9,99 euro su PC e mobile oppure 10,99 euro su PS4 e PS5 Gnostic Chorus (Battle Pass premium): 19,99 euro su PC e mobile oppure 21,99 euro su PS4 e PS5

19,99 euro su PC e mobile oppure 21,99 euro su PS4 e PS5 Blessing of the Welkin Moon (30 giorni): 4,99 euro su PC e mobile oppure 5,49 euro su PS4 e PS5

4,99 euro su PC e mobile oppure 5,49 euro su PS4 e PS5 60 Genesis Crystals: 0,99 euro su PC e mobile oppure 1,19 euro su PS4 e PS5

0,99 euro su PC e mobile oppure 1,19 euro su PS4 e PS5 300 Genesis Crystals: 4,99 euro su PC e mobile oppure 5,49 euro su PS4 e PS5

4,99 euro su PC e mobile oppure 5,49 euro su PS4 e PS5 980 Genesis Crystals: 14,99 euro su PC e mobile oppure 16,99 euro su PS4 e PS5

14,99 euro su PC e mobile oppure 16,99 euro su PS4 e PS5 1.980 Genesis Crystals: 29,99 euro su PC e mobile oppure 32,99 euro su PS4 e PS5

29,99 euro su PC e mobile oppure 32,99 euro su PS4 e PS5 3.280 Genesis Crystals: 49,99 euro su PC e mobile oppure 54,99 euro su PS4 e PS5

49,99 euro su PC e mobile oppure 54,99 euro su PS4 e PS5 6.480 Genesis Crystals: 99,99 euro su PC e mobile oppure 109,99 euro su PS4 e PS5

Va precisato che i Genesis Crystals acquistati su PlayStation non saranno visibili sulle altre piattaforme e quelli acquistati su PC/Mobile non saranno utilizzabili sulle console Sony. Una volta convertiti in Primogems, però, la valuta diventerà universale e potrà essere spesa nei Wish a prescindere dal dispositivo sul quale è stato avviato il gioco.