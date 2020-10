Genshin Impact: come sbloccare l'accesso a Cecilia Garden

Alcuni dei luoghi in Genshin Impact non sono né facili da trovare né di facile accesso, ma nascondono aree fondamentali del gioco in cui rinvenire materiali e ingredienti unici e necessari per l'ascensione di alcune armi. Il Cecilia Garden è uno di questi luoghi; vediamo insieme come fare per entrarci.

La location

Per avere accesso al dungeon Cecilia Garden dovrete prima progredire fino a un certo punto nel gioco, avendo già completato le missioni che vi consentono di reclutare nel party altri 3 personaggi. Solo a quel punto potrete esplorare zone della mappa prima oscurate, come la regione di Wolvendom a ovest di Mondstadt, che nasconde Cecilia Garden.

Trovate la Statue dei Sette a ovest di Windrise e usatela per svelare tutta l'area: noterete che apparirà sulla mappa, appena sopra la scritta Wolvendom, l'icona di un lucchetto. È là che troverete il famigerato dungeon. Ma entrarvi non è semplice, dato che non si tratta di una location qualsiasi. Dovrete risolvere degli enigmi per guadagnarvi l'ingresso.

Aiutare i Seelie

Sparsi nell'area ci sono 4 Seelie che hanno bisogno di aiuto per tornare nei loro altari, situati proprio di fronte all'ingresso del giardino.

Uno vi chiederà di rompere le pietre che ricoprono il suo altare. Una volta che lo avrete fatto, vi ritornerà da solo.

che ricoprono il suo altare. Una volta che lo avrete fatto, vi ritornerà da solo. Per aiutare il secondo dovrete eliminare i nemici che lo minacciano.

che lo minacciano. Il terzo vi chiederà di entrare in una zona sigillata da una barriera di vento per disattivarne la fonte di potere.

per disattivarne la fonte di potere. L'ultimo è nascosto dietro un muro distruttibile situato a Nord-est degli altari. Cercate alcune pietre incrinate, alla loro sinistra c'è un cristallo shock: quello è il punto da colpire.

Dopo aver aiutato tutti gli spiriti luminosi, vi sarà mostrato un breve filmato. Il Cecilia Garden adesso sarà accessibile, anche se vi servirà un Grado Avventura di 16 per entrare.

In questo dungeon, un Dominio Abissale, potrete ottenere svariati materiali utili per l'ascensione di personaggi e armi anche di alto livello. Le risorse cambieranno di giorno in giorno in modo casuale. Preparatevi però a dei combattimenti molto insidiosi, in quanto i nemici all'interno saranno una vera sfida da affrontare.