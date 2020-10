Genshin Impact: come sbloccare il Battle Pass e ottenere ricompense gratis

Come ormai la maggior parte dei giochi free to play (e non solo), anche Genshin Impact implementa un pass stagionale con un doppio percorso dedicato alle ricompense premium e a quelle gratuite. Scopriamo insieme come accedere al pass e scalarne i livelli.

Come sbloccare il pass

Per sbloccare il Battle Pass di Genshin Impact occorre raggiungere il Livello Avventuriero 20, il quale aggiungerà al menu principale e a quello rapido una scorciatoia per esplorare l'apposito menu. Il percorso superiore indica tutti i premi che possono essere sbloccati in maniera gratuita, quello inferiore mostra invece le ricompense che si ottengono acquistando il pass.

Esistono due diverse versioni del pass a pagamento:

Gnostic Hymn (10,99 euro): è il pass in versione standard e permette di sbloccare tutte le ricompense premium

è il pass in versione standard e permette di sbloccare tutte le ricompense premium Gnostic Chorus (21,99 euro): permette di accedere alle ricompense premium e di ottenere immediatamente 10 livelli del pass extra

Non è obbligatorio acquistare il pass subito ed è possibile anche procedere all'acquisto a pochi istanti dalla sua scadenza, così da raccogliere tutte le ricompense premium relative al livello raggiunto. Va specificato infatti che non esiste alcuna differenza tra gli utenti non paganti e quelli che acquistano il pass in termini di velocità di level up, poiché non è incluso alcun boost dell'esperienza. Tra le ricompense premium troviamo Interwined Fates (utili per provare a sbloccare Venti nel banner dell'evento), un'arma a 4 Stelle e numerose risorse per il potenziamento di armi ed eroi.

Come avanzare di livello nel pass

Per scalare i 50 livelli del pass occorre ottenere i Battle Pass Experience Points (BEP), ovvero quelli di colore giallo. L'unico modo per ottenere questi XP è completare le missioni giornaliere, settimanali e mensili del pass. Il consiglio che possiamo darvi è quello di completare sempre tutte le giornaliere e le settimanali (sono sempre le stesse e sono semplicissime da portare a termine), ma di riscattare le ricompense delle mensili sono quando ne avete realmente bisogno: esiste infatti un limite settimanale di 10.000 XP del pass ed è bene non oltrepassare il limite per evitare di perdere inutilmente i punti duramente accumulati. Sappiate inoltre che tutte le ricompense, sia premium che gratuite, vanno riscattate manualmente dal pass e non vengono assegnate in maniera automatica.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare l'accesso al dungeon Cecilia Garden in Genshin Impact?