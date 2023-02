Genshin Impact: come sbloccare le esclusive Ali del Banchetto Stellato con Prime Gaming

Chi gioca a Genshin Impact sa bene quanto siano rare le ali, un elemento cosmetico che appare sul dorso del personaggio durante le planate. A tal proposito, Hoyoverse ed Amazon Prime Gaming hanno annunciato una nuova iniziativa grazie alla quale i giocatori possono sbloccare le esclusive Ali del Banchetto Stellato.

Il sistema attraverso il quale i giocatori del popolare free to play possono accaparrarsi questa particolare ricompensa è semplice ed intuitivo e, ovviamente, richiede che l'utente interessato disponga di un account Amazon Prime che sia stato correttamente collegato ad un profilo Twitch, così da sbloccare tutti i benefici di Amazon Prime Gaming (incluso un abbonamento al mese che, se volete, potete utilizzare sul canale Twitch di Everyeye).

Come avrete notato, da qualche mese a questa parte è possibile riscattare a cadenza regolare alcuni pacchetti gratuiti in Genshin Impact tramite la pagina delle ricompense di Amazon Prime Gaming. Attualmente è possibile ottenere il quarto pacchetto degli otto previsti ed è proprio con questi bundle che i giocatori del free to play potranno accaparrarsi le ali. Basterà riscattare quattro qualsiasi di questi otto bundle (quindi la metà) e le Ali del Banchetto Stellato saranno vostre.

Chiunque soddisferà i requisiti di questa promozione, potrà ricevere in forma gratuita l'elemento cosmetico per la personalizzazione delle ali dei personaggi nel corso della prima metà di giugno 2023. Ovviamente gli oggetti verranno inviati sotto forma di messaggio di posta in game e potrete riscattarli con un semplice click.

Avete già riscattato tutti i codici di febbraio 2023 per ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact? Sulle nostre pagine potete trovare anche un lungo elenco di consigli utili su come accumulare tante Primogems gratis in Genshin Impact.