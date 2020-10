Genshin Impact: come sbloccare gratis la quest di Mona

A partire da oggi tutti i giocatori di Genshin Impact possono accedere ad un nuovo arco narrativo interamente dedicato a Mona, la bella strega 5 Stelle. Scopriamo insieme quali sono i requisiti per accedere alla sua quest e come fare per sbloccarla.

Il capitolo di Mona prende il nome di Astrolabos Chapter e può essere sbloccato solo dai giocatori che soddisfano i seguenti requisiti:

Essere almeno di Livello Avventuriero 38

Aver portato a termine la quest "The Darknight Hero's Alibi" di Noctua Chapter: Act I, ovvero quella legata a Diluc

Se rientrate in entrambi i requisiti, allora effettuate l'accesso al menu delle quest (quello contrassegnato da un'icona di una bandierina con sopra un punto esclamativo) e premete L2 su PlayStation 4 (LT se state utilizzando un controller Xbox One su PC): in questo modo potete aprire un particolare menu attraverso il quale si possono sbloccare dei capitoli aggiuntivi della storia. Ognuna delle schede di fronte a voi corrisponde ad un nuovo arco narrativo e per sbloccarlo occorre una speciale chiave viola, la quale si ottiene semplicemente completando otto diverse missioni giornaliere. Ogni giocatore può avere nell'inventario un massimo di tre chiavi viola, le quali possono essere riscattate sempre nel menu legato all'accesso alle nuove missioni.

Se avete almeno una chiave, accedete al menu e sbloccate con la pressione del tasto dedicato alla conferma il capitolo Astrolabos Chapter: a questo punto dovrebbe essere apparso nel menu delle quest attive una nuova missione della storia che darà il via alla serie di attività legate alla strega di tipo Acqua. Va precisato che non vi è modo di sbloccare il personaggio completando la quest, ma è possibile che alcune missioni permettano di utilizzarla per una manciata di minuti, così da provarne tutte le abilità.

