Genshin Impact: come sbloccare i personaggi nel gioco gratis

Avete appena iniziato a giocare a Genshin Impact per via della recente introduzione dei sottotitoli in italiano e volete sapere come fare per sbloccare nuovi personaggi? Ecco allora tutte le informazioni sulle modalità per ottenere gli eroi 4 Stelle e 5 Stelle.

Storia

Oltre al Viaggiatore, che è il personaggio iniziale e l'unico 5 Stelle gratuito, i giocatori di Genshin Impact possono ottenere un set di eroi gratuiti nel corso delle prime missioni della quest principale. Gli sviluppatori hanno deciso di distribuire questi personaggi per far sì che gli utenti disponessero di almeno un eroi per ciascun elemento e, pertanto, è possibile sbloccare senza costi aggiuntivi Amber (4 Stelle, Pyro), Kaeya (4 Stelle, Cryo) e Lisa (4 Stelle, Electro). Per ottenere invece Barbara, personaggio di supporto Hydro, occorre raggiungere il Grado Avventuriero 18 per sbloccare una missione secondaria il cui completamento vi permetterà di sbloccare l'eroina 4 Stelle. Per quello che riguarda invece gli elementi Dendro e Geo, potrete utilizzare il Viaggiatore nelle sue forme di Sumeru e Liyue.

Banner

La principale fonte di personaggi sono ovviamente i Desideri, visto che investendo Primogems nell'apposita schermata si può provare a sbloccare gli eroi del banner permanente o quelli disponibili nel banner a tempo, visto che ci sono maggiori probabilità di ottenere quelli visibili in copertina. A questo proposito, vi ricordiamo che non è fondamentale ricorrere alle microtransazioni e sulle nostre pagine trovate una guida con i consigli su come accumulare tante Primogems gratis velocemente in Genshin Impact.

Eventi a tempo limitato

Non di rado, gli sviluppatori di Genshin Impact permettono ai giocatori del free to play di ottenere un personaggio gratuito (o una sua Costellazione, nel caso in cui quell'eroe fosse già in collezione) tramite il completamento delle attività degli eventi. Abbiamo assistito all'arrivo di qualcosa di simile proprio nel corso del mese di febbraio 2023, visto che con l'evento del Capodanno Cinese i giocatori hanno potuto sbloccare un personaggio a scelta fra quelli provenienti da Liyue.

Bazar di Paimon

Ottenendo doppioni e oggetti preziosi nelle loot box di Genshin Impact, potrete accumulare una particolare valuta chiamata Luce Stellare. Questi medaglioni sono un gettone di scambio da spendere all'interno dell'apposita sezione del negozio. Ogni tre settimane, nella sezione 'Scambio di Luce Stellare' del Bazar di Paimon troverete due diversi personaggi 4 Stelle, ciascuno dei quali può essere acquistato per 34 unità di Luce Stellare. Potete sfruttare questa meccanica per ottenere un eroe che non avete o per ottenere la Costellazione di quelli già in vostro possesso.

Abisso a Spirale

Al raggiungimento del Grado Avventuriero 20 in Genshin Impact, sbloccherete l'accesso all'Abisso a Spirale, una modalità endgame che non solo permette di ottenere Primogems gratis ogni due settimane, ma consente anche di aggiungere due eroi gratis alla vostra collezione. L'Abisso è formato da due parti: la prima, permanente, va completata per avere accesso alla seconda, che invece si resetta a cadenza regolare e permette di ottenere nuovamente le ricompense. Il vostro obiettivo è quello di completare il prima possibile la parte permanente dell'Abisso, visto che in questo modo potrete ottenere senza costi aggiuntivi Xiangling (4 Stelle, Pyro) e Collei (4 Stelle, Dendro). La prima si ottiene al completamento del Piano 3, la seconda quando si giunge alla fine del Piano 4.

