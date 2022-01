Genshin Impact: come sbloccare le skin gratis di Amber, Mona, Jean e Rosaria

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell'annuncio di quattro skin extra gratuite di Genshin Impact e, nel corso del pomeriggio, miHoYo ha deciso di inserirle ufficialmente all'interno del suo free to play.

Per chi non avesse seguito le ultime vicende legate al gioco, il team di sviluppo di Genshin Impact è stato costretto dalle ultime leggi cinesi a modificare in maniera più o meno significativa l'aspetto di alcuni personaggi femminili i cui costumi erano considerati troppo provocanti. Nei paesi colpiti dalla censura, questi nuovi costumi diventeranno gli unici disponibili per quei personaggi ed andranno quindi a sostituire le loro skin standard, con un bonus di poco più di 1.000 Primogems come ricompensa per la problematica. Tutti gli altri giocatori, inclusi noi europei, riceveremo invece questi stili 'censurati' come skin gratuite e potremo quindi liberamente scegliere quale far indossare a Mona, Amber, Jean e Rosaria.

Ecco di seguito l'elenco completo delle skin che sono ora disponibili in Genshin Impact:

"Dandelion Knight" - Nuova skin standard per Jean

"Gliding Champion" - Nuova skin standard per Amber

"Thorny Benevolence" - Nuova skin standard per Rosaria

"Astral Reflection" - Nuova skin standard per Mona

Chiunque sia interessato ad ottenere questi costumi extra non deve fare altro che avviare il gioco e accedere alla casella di posta virtuale. Per far ciò, basta aprire il menu principale e selezionare l'iconcina a forma di lettera, dopodiché occorre cliccare sul tasto 'Claim all' per riscattare tutti gli allegati dei messaggi, incluse le quattro skin. A questo punto è possibile accedere alla schermata Characters, selezionare il personaggio e modificarne la skin cliccando sul tasto per modificarne deltaplano e costume.

In attesa di scoprire se altri personaggi subiranno la stessa sorte, vi ricordiamo che potete ottenere più di 2.000 Primogems gratis con l'evento Lantern Rite di Genshin Impact.