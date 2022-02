Genshin Impact: come sbloccare Yun Jin e la skin di Ningguang gratis

Come vi abbiamo già confermato sulle nostre pagine qualche giorno fa, l'evento Lantern Rite di Genshin Impact permette di ottenere più di 2.000 Primogems gratis, ma ci sono anche altre ricompense che i giocatori del titolo miHoYo non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire.

L'evento a tempo dedicato al Capodanno Cinese, infatti, permette ai giocatori non solo di sbloccare i Primogems, ma anche di ottenere un'esclusiva skin di Ningguang e un eroe a scelta tra i 4 Stelle provenienti da Liyue. Fortunatamente, entrambe le ricompense gratuite sono molto semplici da ottenere e tutto ruota intorno al completamento delle facilissime quest dell'evento e sulle attività che danno ai giocatori le tre diverse valute del Capodanno Lunare: Affluence Talismans, Immaculate Talismans e Conquest Talismans. I primi si ottengono completando le attività di Flameplume Starflowers e Wondrous Shadows, i secondi si guadagnano con le sfide a tempo di The Great Gathering e gli ultimi con Oceanic Defender, ovvero il boss.

Una volta aperto il menu degli eventi e selezionato "Fleeting Colors in Flight", cliccate su The Moon's Comely Brow per sbloccare il costume di Ningguang chiamato Orchid's Evening Gown con le seguenti valute:

2.400 Affluence Talismans

2.200 Immaculate Talismans

1.800 Conquest Talismans

Per sbloccare invece il personaggio 4 Stelle gratis vi serviranno 1.000 Affluence Talismans e 1.000 Immaculate Talismans. Ecco di seguito la lista di personaggi tra i quali potrete scegliere selezionando la voce Prosperous Partnerships sempre nel menu dell'evento:

Xiangling

Beidou

Xingqiu

Ningguang

Chongyun

Xinyan

Yanfei

Yun Jin

Se non sapete quale personaggio sbloccare e non siete intenzionati ad ottenere la nuova arrivata Yun Jin, vi suggeriamo di optare per qualche eroe di cui volete accumulare le costellazioni. Sicuramente tra gli eroi più utili dell'elenco troviamo Xingqiu e Xiangling, perfetti per supportare altri personaggi nella vostra build e scatenare reazioni elementali. Se non siete interessati a questo aspetto, potete sempre optare per Ningguang per usufruire della skin gratis.

Va infine precisato che non occorre preoccuparsi di come distribuire la valuta accumulata tra i contenuti gratuiti e il negozio dell'evento, poiché completare tutte le quest e gli obiettivi più semplici delle attività a tempo consente di accumulare abbastanza Talismani da acquistare qualsiasi contenuto, inclusa l'utilissima Corona per portare uno dei talenti di un personaggi al livello massimo. In palio ci sono anche tantissime decorazioni per il Serenitea Pot, manuali per il potenziamento dei talenti e cristalli per far ascendere i personaggi.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'evento è già attivo e tutte le sue sfide sono state sbloccate, così da permettere ai giocatori di ottenere qualsiasi tipo di ricompensa. Sarà possibile prendere parte a Lantern Rite fino alla notte tra l'11 e il 12 febbraio 2022.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che mancano solo pochi giorni al reveal dell'update 2.5 di Genshin Impact.