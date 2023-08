Genshin Impact: come scollegare un account su PlayStation ed attivare il cross-save

Nel corso degli anni, Genshin Impact non si è solo espanso con nuovi contenuti gratuiti come Fontaine, ma ha anche accolto funzionalità che hanno migliorato l’esperienza di gioco. Una di queste è la possibilità di scollegare o cancellare gli account legati agli ID PlayStation 4 o PlayStation 5.

A cosa serve scollegare l’account?

Sappiamo cosa state pensando, ma vi assicuriamo che questa guida non è affatto inutile e potrebbe avere enormi benefici per alcuni specifici giocatori di Genshin Impact. Per comprendere quale sia l’effettiva utilità di questa guida occorre fare un passo indietro e tornare al momento dell’uscita della versione 2.0 del free to play di Hoyoverse, quella che ha introdotto l’arcipelago di Inazuma. All’epoca, il grosso aggiornamento annuale implementò anche la possibilità di abilitare il cross-save tra la versione PC/Android/iOS e quella PlayStation.

Per quanto utile, tale novità aveva un enorme ed ingombrante limite: coloro i quali avevano avviato anche solo per sbaglio il gioco in versione PlayStation non potevano usufruire di questa novità. Avviando una partita, il gioco creava automaticamente un nuovo account associato al profilo PlayStation Network, impedendo così al giocatore di scollegarlo e di utilizzare il suo account Hoyoverse con i progressi registrati su PC e mobile. Tale profilo, infatti, non poteva in alcun modo essere scollegato dall'ID PSN.

Fino a poco tempo fa, quindi, l’unico modo per ovviare a tale limite era quello di creare un secondo profilo PlayStation da utilizzare con il gioco Hoyoverse, senza la possibilità di sbloccare i trofei sull’account principale o di riscattare i pacchetti PlayStation Plus. Ora le cose sono cambiate e, senza nemmeno passare per l’assistenza, è possibile in pochi istanti correre ai ripari e fare in modo che il vostro account principale PSN venga associato a quello Hoyoverse.

In parole povere, ora potrete trasferire il vostro account PC/mobile anche su PlayStation senza limiti, così da unificare i progressi su tutte le piattaforme.

Come scollegare l’account

Il primo step consiste nell’avviare Genshin Impact su PlayStation usando l’account di cui volete cancellare i progressi. Una volta in gioco, aprite il menu delle impostazioni e selezionate la voce ‘Account’, poi spostate il cursore su Centro Utenti e seguite le indicazioni a schermo per creare un account Hoyoverse con un indirizzo mail secondario. Completato il passaggio, chiudete il gioco su PlayStation. A questo punto, accedete all’account secondario che avete appena creato da un browser, che sia da PC o da telefono/tablet: una volta dentro, recatevi nella schermata ‘Sicurezza account’ del sito ufficiale e, in corrispondenza dell’icona PSN in basso a destra, cliccate su ‘Rimuovi’ per scollegare il vostro account PlayStation.

Avviando ora Genshin Impact su PlayStation e, come potrete notare, sarà come avviarlo per la prima volta. Vi verrà infatti chiesto al primo avvio se volete creare un nuovo account oppure se utilizzarne uno esistente: ovviamente dovrete scegliere di utilizzare quello esistente ed utilizzare i dati d’accesso per lo stesso profilo con cui fate solitamente il login su PC, iPhone, Android o iPad. Alla fine del processo, vi ritroverete con il vostro account e con i vostri progressi anche su PlayStation e i trofei verranno retroattivamente sbloccati.

Per chi avesse creato in passato un secondo account PSN per usufruire del cross-save e volesse seguire questa guida per giocare con il proprio profilo principale, occorre seguire uno step aggiuntivo. È infatti fondamentale accedere da browser al vostro account Hoyoverse primario e scollegare l’account PSN secondario, altrimenti non vi verrà permesso di associarne un altro.

Occorre precisare che questa guida può essere utile non solo per coloro i quali vogliono giocare a Genshin Impact, ma anche per chi è intenzionato a scaricare Honkai Star Rail. Nel caso in cui il profilo Hoyoverse fosse stato creato avviando Genshin Impact in passato, ciò vi impedirebbe di scaricare l’RPG gratis con combattimenti a turni e di utilizzare il vostro account PC/mobile. Seguendo tutti i passaggi della guida, farete in modo che al lancio del titolo o della Beta di Honkai Star Rail, dovrete limitarvi a scaricare ed avviare il gioco: l’accesso verrà eseguito automaticamente all’account corretto.

Come ultima cosa, vogliamo specificare che seguendo tutti questi passaggi non eliminerete definitivamente il vecchio account di Genshin Impact, poiché vi limiterete a scollegarlo da PlayStation. Questo significa che, in futuro, potrete continuare ad utilizzarlo su altre piattaforme eseguendo il login con username e password decisi al momento della creazione del profilo.