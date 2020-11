Genshin Impact: come trovare i Geovishap Hatchling e ottenere le Bone Shard

In Genshin Impact è molto importante accumulare risorse rare per il potenziamento di armi ed armature e tra quelle più utili a questo scopo rientrano le Bone Shard, delle ossa che si possono ottenere esclusivamente eliminando delle creature chiamate Geovishap Hatchling. Scopriamo insieme come trovarle e sconfiggerle in giro per Tevyat.

Trattandosi di creature di tipo Geo, è possibile trovarne diverse nella seconda area della mappa, Liyue. Nella mappa che trovate in calce alla guida potete trovare la posizione di tutte le creature, alcune delle quali si aggirano in coppia per alcune aree. Il modo più semplice per sconfiggerle è quello di raccogliere i cristalli gialli che lasciano cadere dopo aver subito dei danni, poiché conferiscono al giocatore uno scudo in grado di proteggere dai loro devastanti attacchi, i quali possono far sbalzare in aria il giocatore e lasciarlo scoperto per una manciata di secondi. Se un Geovishap Hatchling colpisce un giocatore protetto dallo scudo, la protezione di tipo Geo lo stordirà per qualche istante e potrete dargli così una bella lezione.

Ecco di seguito tutte le tipologie di Bone Shard e come ottenerle:

Fragile Bone Shard: sono le più comuni (verdi) e si possono ottenere sconfiggendo le creature corazzate dal livello 1 al 39

sono le più comuni (verdi) e si possono ottenere sconfiggendo le creature corazzate dal livello 1 al 39 Sturdy Bone Shard: la versione blu di questo materiale può essere trovata sconfiggendo dei Geovishap Hatchling di livello 40-59

la versione blu di questo materiale può essere trovata sconfiggendo dei Geovishap Hatchling di livello 40-59 Fossilized Bone Shard: per ottenere invece la versione viola delle ossa di Geovishap Hatchling occorre sconfiggere la loro versione più potente, che si incontra dal livello 60 in poi

Sappiate che presso la stazione di crafting dell'alchimista è possibile creare delle Bone Shard Sturdy o Fossilized fondendo quelle di rarità minore: se ne avete un po' nell'inventario potete consumarle in questo modo ed evitare sessioni di farming. Se siete inoltre in possesso di una Prototype Aminus, una delle claymore più forti tra quelle presenti nel gioco e incredibilmente facile da ottenere (il fabbro può craftarla se avete i materiali giusti), allora iniziate ad accumulare un bel po' di Bone Shard di vari colori per fare in modo di essere pronti a far ascendere l'arma ed aumentarne l'efficacia in combattimento.

