Genshin Impact: come trovare le Mappe del Tesoro dei Pirati nascoste

L’ultimo titolo dello studio cinese miHoYo sta riscuotendo un enorme successo grazie ad un’ottima formula free-to-play unita ad un mondo di gioco enorme ed ispirato fortemente a Zelda: Breath of the Wild. Tra i molti segreti e collezionabili che è possibile trovare esplorando, ci sono anche alcune mappe del tesoro dei pirati ben nascoste.

Dopo aver completato la fase introduttiva del gioco, che vi permetterà di esplorare le meccaniche di base attraverso un esaustivo tutorial, sarete liberi di esplorare il mondo che si aprirà intorno a voi, e otterrete il compito di aumentare il vostro Livello Avventuriero. Per farlo esistono molti modi diversi, e abbiamo già trattato i più remunerativi in una guida precedente, ma una delle possibilità che avete è seguire la missione del Tesoro Segreto dei Pirati, la quale vi verrà assegnata da Kaeya a Mondstadt. Questa missione vi richiede di riportare alla luce due diverse mappe nascoste da qualche parte nel mondo di gioco e decifrarne le indicazioni, in modo da poter ritrovare un vecchio tesoro nascosto da alcuni pirati. Per poter trovare le due mappe vi verranno forniti alcuni indizi per cominciare la vostra ricerca, ma quest’ultimi possono essere a loro volta difficili da decifrare.

Prima Mappa

L’indizio iniziale che vi verrà fornito punterà in direzione della stessa cittadina di Mondstadt: in particolare dovrete cercare un mulino a vento, nella parte meridionale della città, e arrampicarvi su di esso fino a trovare una cassa di legno, la quale contiene la prima mappa, e quindi l’indizio per raggiungere la successiva.

Seconda Mappa

La seconda mappa si trova più a sud, in una zona che sta circa a metà tra le località di Springvale e Dragonspine: troverete facilmente il luogo giusto osservando la mappa, dove potrete notare la presenza di un piccolo specchio d’acqua proprio in corrispondenza di quell’area. Una volta raggiunto il posto dovrete arrampicarvi in cima ad una cascata, dove troverete tre pilastri che riportano su di essi dei simboli a forma di fiocchi di neve; colpendoli con un attacco di ghiaccio (potete utilizzare a questo scopo personaggi come Kaeya o Chongyun) farete comparire un baule di legno simile a quello trovato in cima al mulino, dentro cui troverete la seconda mappa e l’indizio finale per trovare il tesoro.

Tesoro

Per trovare il tesoro non dovrete fare altro che seguire il puntatore dell’obiettivo di missione che vi condurrà fino ad una caverna: entrateci, ripulitela dai nemici e fate vostro il tesoro che troverete al suo interno, e avrete finalmente completato la missione.

Genshin Impact è disponibile gratuitamente su PC, Playstation 4 e dispositivi mobili (Android e iOS), mentre in futuro arriverà anche la versione Nintendo Switch. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per apprendere nuove ricette e cucinare in Genshin Impact utilizzando gli ingredienti a vostra disposizione. Avete già visto il riferimento a Zelda Breath of the Wild tramite la presenza della Master Sword sotto forma di easter egg?