Genshin Impact, molto tempo per completare la storia: il supporto post lancio durerà anni

L'esordio di Genshin Impact ha segnato un caso di incredibile successo, con l'Action RPG che ha addirittura conquistato il titolo di miglior lancio di sempre per un gioco cinese.

Sostenuto anche dalla decisione di proporre una formula free to play, la produzione di MiHoYo è ambientata nel mondo fantasy di Teyvat, composto idealmente da sette regioni. Al momento, tuttavia, l'open-world ne include soltanto due, con il team che ha già confermato il futuro esordio della terza area, Dragonspire. Ma quanto tempo sarà necessario prima di poter vedere completato questo universo virtuale?

Nel discutere dei contenuti dell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact, il Producer del gioco e CEO di MiHoYo, Hugh Tsai, ha offerto alcuni chiarimenti in merito. "Al momento, il nostro team è ancora molto concentrato nel pubblicare e rifinire i contenuti di Teyvat. - ha confermato il dirigente - Come abbiamo detto in passato, saranno necessari diversi anni per completare tutte le sette regioni di Teyvat e le relative culture, storie e tutti gli altri contenuti nel gioco in tutti i loro aspetti". La software house con sede in Cina, dunque, punta a offrire all'Action GDR un lungo supporto post-lancio, con un programma di ampliamento di lungo periodo. Al momento, i profitti generati dalla produzione fanno ben sperare per il futuro: in un solo mese, Genshin Impact ha generato 245 milioni di dollari di entrate solo su dispositivi mobile.