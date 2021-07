Genshin Impact: confermata la data del preload dell'update 2.0

Ci separano ormai solo pochi giorni dall'arrivo dell'aggiornamento alla versione 2.0 di Genshin Impact, il quale non solo introdurrà eroi molto attesi come Ayaka, ma sbloccherà anche l'intera regione di Inazuma. Se volete prepararvi con qualche ora d'anticipo al nuovo update, sappiate che a breve partirà il preload.

Sul sito ufficiale degli sviluppatori è infatti apparso un post che segnala l'imminente arrivo della fase di preload su una serie di piattaforme. Ciò significa che i giocatori potranno iniziare a scaricare tutti i file dell'aggiornamento a partire dal prossimo 19 luglio 2021, così da limitarsi ad installare tali file al momento della riapertura dei server in seguito alla manutenzione programmata nella notte tra il 20 e il 21 luglio. Effettuare il preload è molto semplice per chi gioca su PC, visto che un tasto di colore giallo per scaricare in anticipo i file apparirà direttamente nella finestra del client del gioco miHoYo. Gli utenti Android e iOS dovranno invece visitare il menu delle impostazioni, selezionare la voce "Other" nella colonna a sinistra e poi cliccare su "Pre-Install Now".

Purtroppo non è ancora stato introdotto il preload per le console PlayStation e gli utenti PS4 e PS5 dovranno attendere il debutto ufficiale dell'update per poterlo scaricare e attivare il cross-save totale con le altre piattaforme. A proposito, sapete che ai giocatori PS4 e PS5 non vanno giù le limitazioni del cross-save totale di Genshin Impact?