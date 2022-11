Genshin Impact: la confidenza di Ningguang in un cosplay elegante

Genshin Impact ha da poco presentato Nahida, protagonista introdotta con l'aggiornamento 3.2, ma la community non si dimentica di chi è presente sin dal primo giorno di questo lungo, meraviglioso viaggio targato MiHoYo.

Spostiamoci da Sumeru e facciamo ritorno a Liyue, la regione che tra le sette del mondo di Tevyat dà il benvenuto ai nuovi utenti del titolo free to play. Tra gli splendidi paesaggi del luogo è nascosta Ningguang, personaggio di tipo Geo presente sin dalla primissima versione del videogioco.

Ningguang è la Tianquan del Liyue Qixing, nonché proprietaria della Jade Chamber galleggiante nei cieli della regione. Ella è una vera magnate, che attraverso i suoi circoli monetari tiene viva l'economia del posto. In quanto Tianquan, rappresenta la legge e l'ordine, ma anche la fortuna e l'arguzia. Ciò genera un alone di eleganza e mistero agli occhi degli abitanti.

In questo cosplay di Ningguang da Genshin Impact vediamo la protagonista adagiarsi su una poltrona con indosso i suoi lussuosi abiti ricamati denominati Gold Leaf and Pearly Jade. La pelle chiara, in contrasto con gli occhi rossi e l'atteggiamento da lei tenuto, dona alla ragazza un'area altezzosa e altisonante. A interpretarla è la cosplayer Yashafluff, che è riuscita a cogliere tutte le particolarità che la caratterizzano, come ad esempio i guanti decorati in rame. Vi lasciamo ricordandovi che Genshin Impact introdurrà una nuova modalità.