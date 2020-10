Genshin Impact conquista il pubblico: un piccolo esercito di giocatori per l'Action RPG

In attesa dell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact, l'Action RPG gratuito firmato dal team cinese di MiHoYo continua a macinare numeri record, confermandosi come un notevole successo.

Sono infatti moltissimi i videogiocatori che hanno deciso di cimentarsi con l'open world ambientato nel reame fantasy del Regno di Teyvat. Tra città medievali e lande incontaminate, i brillanti colori del titolo e lo stile anime dei protagonisti sembrano aver colpito nel segno. Al momento, sulla sola PlayStation 4, Genshin Impact ha potuto contare oltre 5 milioni di giocatori. A questi ultimi vanno tuttavia aggiunti gli utenti che hanno scelto di dedicarsi al free to play via PC o mobile, su dispositivi iOS e Android. Considerando che, complessivamente, l'Action RPG ha registrato circa 17 milioni di download, appare chiaro che anche questi valori potrebbero essere decisamente elevati.



Elemento decisamente interessante, l'apprezzamento da parte della community ha reso Genshin Impact il gioco cinese ad aver sperimentato il miglior lancio di sempre nella storia del settore. Un traguardo fonte d'orgoglio per il team di di MiHoYo, attualmente impegnato nel supporto posto lancio al free to play. Tramite aggiornamenti, la software house punta a introdurre nuove ambientazioni e personaggi aggiuntivi, così da aggiornare costantemente la classifica dei personaggi più forti di Genshin Impact.