Genshin Impact, Contending Tides: come ottenere 420 Primogems gratis

In attesa di poter sbloccare Rosaria nel prossimo banner a tempo, i giocatori di Genshin Impact possono ora prendere parte a Contending Tides, un particolare evento a tempo interamente dedicato al combattimento che consente di sbloccare senza particolari difficoltà un bel po' di Primogems gratis.

Come sbloccare l'evento

Una volta avviato il gioco, dal menu principale selezionate la voce "Events" e tramite la sezione Contending Tides della schermata fate in modo che un indicatore vi guidi verso l'obiettivo della quest utile per sbloccare l'evento, ovvero Mountainous Summons. Parlate quindi con la dottoressa Livingstone e, subito dopo, apparirà come per magia un nuovo punto per il viaggio rapido in corrispondenza dell'icona della nuova attività, poco più a nord del cimitero dei guerrieri di Monstadt.

Come avviare le sfide di Contending Tides

A questo punto viaggiate verso il nuovo indicatore tramite la mappa e accedete al menu delle sfide: ogni giorno verrà proposta una nuova tipologia di arena con nemici diversi e alcuni particolari modificatori. Ciascuna arena è disponibile in tre diverse difficoltà: Normal, Hard e Extreme. Aumentando la difficoltà non solo i nemici diventano più coriacei, ma aumentano anche le restrizioni per quello che riguarda il tempo e la tolleranza per i KO dei membri del party. Fortunatamente basta completare la sfida alla difficoltà minore per accaparrarsi i 60 Primogems e i livelli più alti permettono solo di ottenere Mora e materiali per il potenziamento di armi e personaggi. Non dimenticate che le ricompense vanno riscattate manualmente dal menu di selezione delle sfide, altrimenti i Primogems relativi ad ogni sfida non verranno aggiunti al vostro inventario.

Trucchi per superare i primi round

Al momento gli sviluppatori hanno fornito indicazioni specifiche esclusivamente sulle sfide in arrivo nei primi tre giorni:

Welcome to easy mode (Giorno 1): durante questa sfida è possibile vedere al centro dell'arena un cerchio di colore giallo che aumenta il danno inflitto dal giocatore del 100%. Il cerchio ha anche un effetto aggiuntivo per chi ha almeno il 50% della stamina carica, ovvero ogni tre secondi colpisce tutti gli avversari nei paraggi con un'esplosione ad area

durante questa sfida è possibile vedere al centro dell'arena un cerchio di colore giallo che aumenta il danno inflitto dal giocatore del 100%. Il cerchio ha anche un effetto aggiuntivo per chi ha almeno il 50% della stamina carica, ovvero ogni tre secondi colpisce tutti gli avversari nei paraggi con un'esplosione ad area Don't sweat it (Giorno 2): in questa seconda arena il danno Electro-Charged (acqua + elettro) aumenta del 150% e, in maniera simile alla sfida precedente, ogni 5 secondi l'attivazione del danno Electro-Charged genera un'esplosione che colpisce chiunque si trovi nei paraggi

in questa seconda arena il danno Electro-Charged (acqua + elettro) aumenta del 150% e, in maniera simile alla sfida precedente, ogni 5 secondi l'attivazione del danno Electro-Charged genera un'esplosione che colpisce chiunque si trovi nei paraggi Art of the Cannonball (Giorno 3): nella sfida proposta il terzo giorno ruota tutto attorno ai Plunging Attack, ovvero gli attacchi in salto. Ogni Plunging Attack genera un'onda d'urto e aumenta i danni inflitti dall'attacco successivo dello stesso tipo. A questo proposito, vi suggeriamo di utilizzare Venti o Xiao (a patto che ne abbiate almeno uno) per sfruttare le loro abilità ed effettuare ripetutamente attacchi di questo tipo

Va precisato che l'evento ha avuto inizio oggi e resterà attivo solo per i prossimi dieci giorni. Sappiate inoltre che non occorre completare le sfide ogni giorno e in qualsiasi momento è possibile ripetere anche quelle relative ai giorni precedenti.

In attesa di scoprire quali saranno le sfide proposte nei prossimi giorni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer d'annuncio della versione PS5 di Genshin Impact, in arrivo prossimamente con supporto al 4K e al controller DualSense della console Sony. Non dimenticate inoltre di sbloccare 30 Primogems gratis con il nuovo codice di Genshin Impact.