Genshin Impact: un cosplay dell'affascinante Yae Miko nella foto di Likeassassin

Purtroppo per gli appassionati del videogioco di Studio MiHoYo, Genshin Impact 2.7 ritarderà. L'update ha bisogno di altro tempo per essere messo a punto, anche se per ora non si sa ancora nulla di preciso. Per i nuovi contenuti quindi bisognerà aspettare, magari affiancati da un premio di consolazione di qualche Primogems.

Non mancano però di certo le cose da fare a Teyvat, anche senza questo update. In attesa di avere altre informazioni, possono essere provate nuove combinazioni nei gruppi di personaggi, in particolare quelle che coinvolgono quelli giocabili che da poco sono stati inseriti su Genshin Impact. Bisogna infatti studiare per bene i personaggi introdotti nel 2022 da MiHoYo e integrarli bene nelle dinamiche.

Yae Miko è uno degli ultimi personaggi aggiunti e che ha visto la luce appena qualche mese fa, a febbraio 2022. La sacerdotessa di matrice tipicamente orientale ha ricevuto tanti apprezzamenti sul web, in particolare per la sua figura, con questo che le ha valso l'attenzione di varie cosplayer. Sono molte le modelle che si sono cimentate nei cosplay di Yae Miko, con il personaggio diventato virale sui vari social. Alla lista si aggiunge Likeassassin, nome d'arte della cosplayer russa Christina Volkova, che ha realizzato la Yae Miko visibile nel post in basso.