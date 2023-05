Genshin Impact: un cosplay di Arlecchino e Columbina rilancia la minaccia degli Araldi

Mentre i videogiocatori di Genshin Impact si godono le novità dell'aggiornamento 3.7, la community di appassionati viene sorpresa dal ritorno degli Araldi a capo dell'organizzazione dei Fatui nel cosplay di coppia di Evelinaava e Izanamitan.

L'avventura del Viaggiatore nel Teyvat è minacciata dagli undici Araldi, antagonisti potenti e misteriosi al vertice delle fazioni criminali del mondo di gioco. Tra questi, i giocatori si confronteranno con Arlecchino e Columbina. La prima delle due viene anche conosciuta con il nome in codice di The Knave. Poco altro si sa sul suo conto, ma è legata a doppio filo con la Casa del Focolare. Per quanto riguarda Columbina, il suo nome in codice è Damselette ed è la terza degli Eleven Fatui Harbingers.

Con i codici di maggio 2023 di Genshin Impact i giocatori potranno riscuotere un gran quantitativo di Primogems gratuite, attraverso le quali sarà possibile tentare la sorte con i banner disponibili nella Fase 1 dell'update 3.7. Con i personaggi ottenuti verrà rilanciata la sfida agli Araldi Fatui.

In questo cosplay di Arlecchino e Columbina da Genshin Impact troviamo i due Araldi mentre complottano contro il Viaggiatore. Mentre Arlecchino è distesa sul fianco con indosso una body bianco, Columbina siede alla sua destra con indosso un body nero.