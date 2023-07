Genshin Impact: un cosplay di Arlecchino, la Fatui Harbinger che minaccerà Fontaine

L'arrivo di Layla e di nuove skin in Genshin Impact 3.8 è solamente il preludio della grande ventata di novità in arrivo sul titolo sviluppato da MiHoYo. Tra non molte settimane la mappa del Teyvat si allargherà con una nuova zona esplorabile, una nuova regione la cui caratteristica principale saranno i fondali marini.

Un nuovo trailer di Genshin Impact ha svelato all'utenza del free to play la regione di Fontaine, l'area ispirata alla Francia in cui risalterà l'elemento Hydro. Con l'update 4.0 non porterà solamente all'introduzione della nuova regione, ma anche a personaggi inediti e al coinvolgimento di un nemico molto atteso.

In Genshin Impact 4.0 arriverà Arlecchino, la minacciosa e affascinante dai capelli color cenere che fa parte dell'organizzazione malvagia dei Fatui Harbinger. In attesa di vederla nei panni di villain della storia di Fontaine, eccola in anteprima nell'interpretazione della cosplayer italiana Kitsu.Shun.

In questo cosplay di Arlecchino da Genshin Impact osserviamo la Fatui Harbinger in un primo piano che evidenzia i suoi occhi color porpora. Conosciuta con il soprannome di "Fante", in questa interpretazione non indossa il suo solito abito elegante bianco, ma un vestito in pelle abbinato a una pelliccia e guanti in pizzo. Arlecchino costituirà la prossima, grande minaccia per il Viaggiatore.