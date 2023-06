Genshin Impact: un cosplay di Babel incredula e senza benda da Jannet

Genshin Impact è un videogioco free to play di genere action RPG open world sviluppato dalla software house cinese MiHoYo che sta facendo innamorare l'utenza con i suoi colori accesi e i suoi personaggi accattivanti e variopinti.

Prima di poter scoprire Fontaine, in Genshin Impact è arrivato l'update 3.7. Tale aggiornamento ha introdotto una nuova protagonista, la 4 Stelle Dendro Kirara, banner, eventi e missioni inedite. Ad allontanare i giocatori da queste novità è la cosplayer Jannet con il suo seguito di circa mezzo milione di follower.

Mentre i giocatori di Genshin Impact partecipano all'Astra Carnival The Prince Cup, un torneo incentrato sul gioco di carte collezionabili del titolo, l'artista ci porta al fianco di Babel Tanit, l'NPC che appare nella World Quest The Dirge of Bilqis.

Babel è la matriarca della tribù Tanit, un'organizzazione nomade il cui insediamento si trova al confine sud del deserto di Sumeru. La tribù Tanit considera la propria gente come una famiglia, per cui chiunque venga considerato un traditore deve essere eliminato. Questo compito è stato affidato a Jeht, accolto nei Tanit da Babel. È proprio Jeht a chiedere il permesso a Babel per permettere al Viaggiatore e a Paimon di entrare nei campi Tanit. Grazie al loro intervento si scoprirà la natura oscura della Matriarca.

In questo cosplay di Babel da Genshin Impact vediamo la leader dei Tanit senza la fascia rossa a coprirle la vista. Con il suo abito nero adornato in oro, la tiranna dai capelli rosa ha il cappuccio sollevato e un'espressione incredula.