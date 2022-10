Genshin Impact: un cosplay di Barbara, l'idolo di Mondstadt in tutto il suo splendore

Mentre la storia di Genshin Impact prosegue con la narrazione dei misteri del villaggio di Aaru, i giocatori del titolo gatcha fanno sfoggio dei nuovi protagonisti del cast introdotti con l'update 3.1. Non dimentichiamoci però dei vecchi amori!

La software hosue MiHoYo sta festeggiando il secondo anniversario di Genshin Impact. Ciò vuol dire che tanti protagonisti del free to play sono ormai parte delle nostre giornate da due anni a questa parte. Una di questi è Barbara Pegg, la diaconia della Chiesa di Favonio che si sblocca al termine del Prologo Atto III.

Discendente del prestigioso clan Gunnhildr, è l'idolo del popolo di Mondstadt. Grazie alla sua Hydro Vision, ha infatti un rimedio per ogni ferita, anche per quelle del cuore attraverso il suo canto e la sua danza.

A regalarci un cosplay di Barbara da Genshin Impact è l'artista Elara_Dark. Per questa interpretazione la cosplayer riprende il costume Summertime Sparkle, che si poteva ottenere gratuitamente come ricompensa per l'evento Echoing Tales. Dalla versione 2.0 in poi del titolo, è acquistabile al costo di 1680 Crystal Genesis. Con questo outfit, Barbara fa sfoggio di un costume alla marinara, con tanto di berretto da navigatrice. La sua Hydro Vision si sposta sulla schiena