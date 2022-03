Genshin Impact: un cosplay di Barbara incantevole creato da MK Ays

L'update 2.6 è stato da poco reso ufficiale su Genshin Impact, ma studio MiHoYo non si ferma e già programma i prossimi eventi e personaggi da inserire. In arrivo ci sono Yelan e Kiku Shinobu, due ragazze che andranno inevitabilmente a incrementare il numero di waifu disponibili per i videogiocatori di Genshin Impact.

Al momento quindi queste due donne sono ancora in fase di gestazione e hanno ancora poca attenzione dal fandom. Ci vorrà ancora qualche mese prima che diventino davvero parte integrante di Genshin Impact, sia fuori che dentro da Teyvat. E per questo al momento i cosplayer e le cosplayer si concentrano su altri personaggi ormai consolidati e molto richiesti dal pubblico.

La cosplayer russa MK Ays ha deciso di postare sul suo account un cosplay di Barbara, l'aspirante idol di Genshin Impact e membro della chiesa di Favonius. Sorella minore di Jean, è anche diacono dell'istituzione e possiede poteri legati all'acqua. Nelle foto, MK Ays sceglie una posa da preghiera mentre Barbara indossa i suoi classici vestiti bianchi e blu. L'ambientazione e la pulizia degli scatti regalano una Barbara davvero incantevole.

Ormai in rete questi travestimenti sono ovunque: dal continente di Teyvat si è mostrata anche Beidou in questo cosplay con tanto di alcol a portata di mano.