Genshin Impact: un cosplay di Barbatos, il dio della libertà di Mondstadt al femminile

L'universo di Genshin Impact sta per ampliarsi con l'update 3.6, aggiornamento che introdurrà nuove aree e nuovi personaggi giocabili in arrivo a giorni. Mentre gli occhi dei giocatori del titolo MiHoYo sono puntati su questa uscita, la cosplayer Kallisi Vamp sorprende con una soave interpretazione.

Anemo Archon dei Sette dei che presiedono il Teyvat, Barbatos si nasconde nel corpo da mortale di Venti per vagare per il mondo. Conosciuto come Dio della libertà, è l'Archon di Mondstadt, nonché assieme a Morax uno dei due membri originali dei Sette ancora in vita.

Del gruppo di dei che governano il Teyvat, Barbatos è il più debole, poiché amante della libertà che rifiuta di governare direttamente il suo popolo. L'Anemo Archon, di cui persino alcuni abitanti di Mondstadt negano l'esistenza, era originariamente uno spirito del vento senza forma che acquisì le sembianze di una creatura simile a quella di un Bardo senza nome che morì nella prima ribellione che liberò la vecchia Mondstadt. Viene raffigurato come una figura maschile simile a un elfo che indossa un nastro che circonda il suo corpo e che è dotato di due ali angeliche.

In questo cosplay di Barbatos da Genshin Impact ritroviamo una versione al femminile del dio della libertà di Mondstadt. Interprete dello scatto angelico che trovate in calce all'articolo è la cosplayer Kallisi Vamp. Vi ricordiamo che potete ottenere delle primogems gratuite con i codici di marzo di Genshin Impact.