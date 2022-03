Genshin Impact: un cosplay di Beidou con l'alcol sempre a portata di mano

Il mondo di Genshin Impact porta i giocatori nel continente di Teyvat, un'area tutta da esplorare e ricca di segreti. Queste terre però non sono uniformi: ci sono zone desolate preda di varie creature e altri pericoli e centri abitati. Ma ogni area cade anche sotto la giurisdizione di una nazione, e in Genshin Impact ce ne sono varie.

Ognuna ha la propria cultura e tradizione e dà vita a personaggi giocabili e non molto diversi. Da una parte abbiamo Mondstadt, poi c'è la regione di Inazuma ma anche la città stato di Liyue. Quest'ultima è una città portuale e che quindi vede l'andirivieni di tanti marinai e persone legate alle acque. Tra queste c'è il capitano Beidou, uno dei personaggi giocabili in Genshin Impact e che salpa in ogni dove per missioni ma anche per trovare alcol con cui divertirsi.

Beidou è una delle poche persone a non temere Ningguang, la Tianquan del Liyue Qixing, ed è dotata di grande forza e scaltrezza. Nel tempo libero ne approfitta sempre per bere qualcosina e quindi la fiasca tra le mani non è fuori luogo. Questo cosplay di Beidou realizzato da Lera Himera riesce a riassumere perfettamente tutte le caratteristiche del personaggio di Genshin Impact con precisione e fedeltà.

Genshin Impact si rinnova con l'update 2.6, non perdetevi le ultime novità sul videogioco di MiHoYo.