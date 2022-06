Genshin Impact: un cosplay di Beidou ma il capitano diventa una cameriera

In Genshin Impact c'è un mondo vasto e ricco di segreti da svelare, di antri e luoghi da esplorare, di sfide da superare e nemici da sconfiggere. Pertanto c'è necessità di un gruppo ben assemblato e che soprattutto sia in grado di combattere. Per questo tutti i personaggi di Genshin Impact hanno abilità da combattimento.

In questo modo, possono affrontare tutti i rischi e i pericoli del continente di Teyvat, cosicché i giocatori possano arrivare fino all'endgame di Genshin Impact. Però in altri momenti, quando non c'è bisogno di sguainare le spade o di utilizzare le magie, i personaggi possono prendersi un momento di riposo e svolgere altre attività.

Ecco quindi che entra in gioco questo cosplay di Beidou ma in versione cameriera. La comandante della Crux solitamente sfodera la sua claymore e utilizza tecniche elettriche per aggiungere una forza elementale ai suoi attacchi, in questo caso però serve gli avventori sfruttando la sua avvenenza. Questa versione particolare è stata realizzata da Anastasia Komori, di cui potete vedere le foto nel post in basso.

Colpiti da questa reinterpretazione del personaggio? Se volete vederla normalmente, ecco un cosplay normale di Beidou, mentre Genshin Impact prepara un nuovo evento.