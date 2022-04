Genshin Impact: un cosplay di Beidou, il capitano della Crux

Ogni individuo di Genshin Impact ha una storia particolare che lo posiziona in un modo determinato nel mondo di gioco, assumendo certe funzioni che vengono scoperte prima ancora che entri a far parte del roster di personaggi giocabili. Ogni regione è diversa e quindi le figure hanno ruoli e predisposizioni differenti.

A Liyue, città stato orientale enormemente ispirata al mondo cinese e asiatico, è presente un porto dove sosta spesso un'imponente flotta, ben nota da tutti per le avventure verso le quali naviga. A fare da vetrina per la Crux è la nave Alcor, dove è presente sempre il capitano della ciurma Beidou. La donna indossa una benda su un occhio in pieno stile piratesco e indossa abiti di manifattura cinese, a tinte nere e rosse. La "regina senza corona dell'oceano" è uno dei personaggi giocabili di Genshin Impact presente fin dagli albori ed è quindi stata protagonista di molte ore di gioco tra le mani degli appassionati.

La cosplayer bielorussa Maestro Tomei ha deciso di navigare per i mari, ma prima si è presa una pausa in un campo fiorito con questo cosplay di Beidou davvero ben realizzato. La donna è replicata perfettamente e sembra realmente uscita da Genshin Impact.

Nell'aggiornamento 2.6 è arrivato Kamisato Ayato mentre secondo un leak nell'update 2.8 ci sarà Kazuha.