Genshin Impact: un cosplay di Beidou, il capitano della Crux alle prese con l'alcol

La traduzione in italiano di Genshin Impact ha avvicinato un cospicuo numero di giocatori residenti nel Bel Paese nel titolo free to play di MiHoYo. Mentre la software house cinese prepara le novità in arrivo con i prossimi update, la community di appassionati viene sorpresa con questo straordinario cosplay di Beidou da Genshin Impact.

Genshin Impact è un cross platform e Beidou è una delle protagoniste più apprezzate del cast del titolo. Capitano della Crux, rinomato equipaggio della regione di Liyue, è conosciuta ovunque per la sua mancanza di paura nei confronti di Ningguang, il Tianquan del Liyue Qixing. Si è guadagnata il tiutolo di Signora Senza Corona dell'Oceano per via della sua granze forza. Beidou è stata infatti capace di uccidere il leviatano Haishan senza l'aiuto di una Visione. Con ciò, si è meritata il rispetto di Xiao il Conquistatore di Demoni.

Come ogni vero marinaio, punto debole di Beidou è l'alcool. Nell'interpretazione condivisa dalla celebre cosplayer Yashafluff la vediamo infatti maneggiare un otre di vino con un simpatico sorriso stampato sul volto. Distesa in una delle navi su cui naviga la Crux, Beidou è pronta a un'altra, grande avventura. Come di consueto, indosserà il costume di default Rolling Waves, composto da un qipao rosso che copre un body nero.