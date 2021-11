Genshin Impact: un cosplay di Beidou in costume da bagno dell'italiana Venor Nihil

MiHoYo si è presentata al mondo diversi anni fa con Fly me 2 the Moon, un progetto di nicchia che ha consentito allo studio cinese di continuare la propria carriera nel mondo dei videogiochi. Sono arrivati poi altri giochi come Honkai Impact 3rd, ma il vero successo internazionale è stato dato dal free-to-play Genshin impact.

Da più di un anno il videogioco di miHoYo popola i device di milioni di giocatori in tutto il mondo. La febbre da Genshin Impact è ovunque e questo si riflette anche su ciò che in rete diventa virale. In molti infatti si sono lanciati nei cosplay a tema Genshin Impact, rappresentando i propri personaggi preferiti. Ormai ovunque quindi, tra Instagram, Twitter, Facebook e altri social, ci sono cosplay di Yoimiya, di Barbara, di Jean e tanti altri personaggi.

Anche se le mode danno più spazio ai personaggi nuovi, molti dei primi personaggi inseriti in Genshin Impact sono ancora sulla cresta dell'onda. È il caso di Beidou, guerriera cinese che ancora oggi viene utilizzata ed è amata dai videogiocatori. Un cosplay di Beidou in costume da bagno dell'italiana Venor Nihil ne è la prova, facendo capire che il personaggio è amato nel nostro paese. La rivisitazione di Beidou si mantiene fedele alle sue caratteristiche e tonalità principali.

In futuro magari vedremo cosplay anche di Xiao e Yunjin, i personaggi in arrivo nell'update 2.4 di Genshin Impact.