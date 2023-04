Genshin Impact: un cosplay di Beidou tra lame e alcolici

La popolarità di Genshin Impact si sta spingendo verso confini impensabili e con il rilascio della localizzazione italiana il titolo sviluppato da MiHoYo è diventato un must anche nel Bel Paese. Per comprendere il successo del free to play vi basti pensare che persino Cristina D'Avena ha scritto una canzone per Genshin Impact.

Mentre i giocatori possono da poco assaporare le novità introdotte nell'update 3.6 di Genshin Impact, il videogioco di Hoyoverse continua a venire spinto dalla community di cosplayer che quotidianamente si immedesimano nei protagonisti dell'immenso cast.

La cosplayer Slawnaya ha recentemente condiviso una sua fedele interpretazione di Beidou che permette di comprendere al meglio la protagonista. In questo cosplay di Beidou da Genshin Impact vediamo infatti il capitano della Crux che utilizza l'elemento Electro dividersi tra la sua pericolosa lama Claymore e un alcolico.

Capitano della rinomata flotta di Liyue, è conosciuta per la sua immensa forza e per il suo essere intrepida. Grazie a questa sua reputazione si è guadagnata il titolo di "Regina dei mari senza corona". Beidou indossa il Rolling Waves, outfit di default che è composto da un body nero coperto da un abito qipao rosso acceso senza maniche, spacchi laterali e l'area del petto scoperta. Con indosso una pelliccia sulle spalle e una benda che le copre un occhio, Beidou sfoggia la sua affilata Claymore e poi sorseggia un buon alcolico direttamente dalla bottiglia.