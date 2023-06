Genshin Impact: un cosplay di Beidou e Ningguang sdraiate assieme affascina il Liyue

Nel 2020 il mercato videoludico è stato sconvolto dall'arrivo di Genshin Impact, un titolo action RPG open world free to play sviluppato dalla softwarte house cinese miHoYo. Grazie allo straordinario supporto fornito dal team di sviluppo, ma anche alla popolarità tra i cosplayer, tre anni più tardi vanta una delle community più attive.

Genshin Impact è ambientato in un mondo fantastico conosciuto come Teyvat, diviso in diverse nazioni ognuna delle quali governata da un Archon, una divinità collegata a un elemento. La seconda nazione in cui il Viaggiatore si avventura dopo aver completato il prologo ambientato a Mondstadt è il Liyue, una regione esteticamente e culturalmente paragonabile alla Cina. Archon di Liyue è Morax, dio dell'elemento Geo e dei contratti, ma altri due personaggi vengono rispettati dalla popolazione del luogo.

Nel Liyue il Viaggiatore fa la conoscenza di Ningguang e Beidou, la Stella dell'eclissi e la Regina dei mari senza corona. Entrambi personaggi a 4 stelle, l'una è dotata della Geo Vision e l'altra dell'Electro Vision.

Ningguang è la Tianquan delle Sette Stelle di Liyue, un'organizzazione che controlla il commercio che si svolge nel porto di Liyue. Beidou è invece la capitana della flotta The Crux. La sua particolarità è quella di non temere proprio Ningguang. La community di appassionati ha dato vita a una fantasiosa ship tra Beidou e Ningguan, che possiamo veder prendere vita nell'interpretazione delle cosplayer Sophie Hyacinth e Kyra Crafts.

In questo cosplay di Beidou e Ningguang da Genshin Impact la Tianquan è sdraiata sul pavimento di un abitazione tipica cinese con la testa poggiata sulle cosce della capitana della Crux. La loro fantasiosa relazione lascia però spazio alle novità di Genshin Impact 3.7.