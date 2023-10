Genshin Impact: un cosplay di Charlotte anticipa l'uscita dell'aggiornamento 4.2

Il mondo di Genshin Impact si è appena ampliato con l'arrivo della versione 4.1, un update che non solo espande l'area esplorabile della regione di Fontaine, ma che aggiunge anche due personaggi inediti. A proposito di nuovi protagonisti, la cosplayer SanyMu ha condiviso un'interpretazione di un'eroina che presto verrà presentata ai giocatori.

Neuvillette e Wriothesley sono i due nuovi eroi disponibili con le due fasi dell'aggiornamento 4.1 di Genshin Impact, ma per MiHoYo non è mai abbastanza. La software house cinese ha preparato una road map fitta, che non lascerà all'utenza tempo di rifiatare. Mentre il titolo Hoyoverse festeggia il suo terzo anniversario, l'open world RPG si prepara già a una nuova ventata di contenuti.

Con Genshin Impact 4.2 arriveranno Furina e Charlotte, due personaggi che i giocatori impareranno ad amare durante l'avventura per Fontaine. Se Furina è la Archon Hydro della regione francese, Charlotte è invece una fotografa legata all'elemento Cryo. Possiamo conoscerla in anteprima nello scatto condiviso sui social dall'artista.

Charlotte è una giornalista del famoso quotidiano di Fontaine The Steambird fedele al suo motto personale "più vicino all'azione, più vicino alla verità". Pur di catturare la realtà con la sua macchina fotografica, Charlotte è disposta a immergersi nell'azione. In questo cosplay di Charlotte da Genshin Impact vediamo la giornalista dall'altra parte dell'obiettivo, in posa per farsi scattare un trittico di fotografie.