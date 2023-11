Genshin Impact: un cosplay di Charlotte fotografa le meraviglie di Fontaine

A pochi giorni di distanza dal rilascio del più recente update, gli occhi della community di appassionati sono ormai già tutti rivolti verso la prossima patch 4.3 di Genshin Impact. Il titolo free to play in stile gatcha di MiHoYo è destinato ad allargare i suoi orizzonti, ma a tenerci ancorati al presente è la cosplayer Sailor Scholar.

In attesa di poter accogliere Navia e Chevruse, eroine in arrivo con l'aggiornamento in uscita, Genshin Impact 4.2 non ha solo introdotto nuove missioni della storia e aperto i confini a est di Fontaine, ma anche portato altri due personaggi.

L'ultimo aggiornamento di Genshin Impact è tutto per Furina, colei che si nasconde dietro l'Hydro Archon della regione liberamente ispirata alla Francia. Non c'è però solo lei tra i nuovi banner di questo update.

Charlotte è una giornalista estremamente devota al suo mestiere. Costantemente alla ricerca di uno scoop esclusivo, lavora per il The Steambird. Il suo talento implacabile e instancabile la porta a non fermarsi mai fino a quando la verità non viene a galla, anche davanti al pericolo.

In questo cosplay di Charlotte da Genshin Impact vediamo la giornalista con indosso l'outfit di default 'All is Over Through My Lens' mentre cerca di fotografare e immortalare le meraviglie di Fontaine e i suoi gossip.