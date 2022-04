Genshin Impact: un cosplay di coppia porta Kuki Shinobu e Arataki Itto in una foto

Studio MiHoYo è sempre in fermento. Gli sviluppatori cinesi saliti alla ribalta negli ultimi due anni grazie al progetto Genshin Impact continuano a lavorare per poter portare nuovi contenuti al proprio gioco di punta e che guadagna sempre più trazione in tutto il mondo.

Mentre si discute l'inserimento della lingua italiana e della versione Nintendo Switch, Genshin Impact si aggiorna di mese in mese portando in dote nuovi personaggi ad ogni update. A chiudere il 2021 ci ha pensato Arataki Itto, fondatore del gruppo Arataki Gang e personaggio geo che discende da un oni, e già il suo aspetto lo dà a vedere. Capelli bianchi, corna rosse che spuntano dalla testa e occhi rossi, Arataki è un personaggio pericoloso grazie anche all'aiuto della vision Geo.

Nei prossimi mesi invece è previsto l'arrivo in Genshin Impact di Kuki Shinobu, una ninja che obbedisce agli ordini di Arataki ed è uno dei membri più di spicco della banda. Utilizzatrice di un elemento electro, calcherà presto i campi di battaglia. I due sono stati uniti da Sano e Samichuu, due cosplayer che hanno presentato su Instagram un ottimo cosplay di Arataki Itto e Kuki Shinobu insieme. Nella prima immagine i componenti della Arataki Gang sono fianco a fianco, mentre dopo possono essere visionati singolarmente, mostrando il fantastico lavoro nella realizzazione.