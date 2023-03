Genshin Impact: un cosplay de La Signora elegante sul suo trono

Studio MiHoYo è uno studio di sviluppo di videogiochi cinese che nel corso degli anni ha creato tanti giochi, ma che è diventato famoso di recente con Genshin Impact, un gioco di ruolo d'azione online che è stato rilasciato nel settembre 2020.

Genshin Impact è ambientato nel mondo fantastico di Teyvat, dove i giocatori esplorano un vasto mondo aperto, incontrando personaggi interessanti e combattendo contro i mostri malvagi. Il gioco è stato un successo immediato, grazie alla sua grafica accattivante, alla trama avvincente e alla vasta gamma di personaggi giocabili, che vengono ampliati di volta in volta tramite vari update, come quello che vedrà a breve l'esordio di Dehya. Il gioco presenta anche un sistema di combattimento dinamico e un'ampia gamma di missioni e attività per mantenere i giocatori impegnati.

Ovviamente non ci sono soltanto scenari da favola e quest semplici. Uno degli aspetti più interessanti di Genshin Impact è la sua gamma di cattivi, che includono i membri dell'organizzazione chiamata Fatui Harbingers. Questi undici nemici sono impegnativi da sconfiggere, e hanno anche personalità e motivazioni complesse, che li rendono molto più che semplici cattivi di cartapesta.

Uno dei membri di questo gruppo apparso in Genshin Impact è La Signora, ottavo membro dei Fatui Harbingers. La Signora è un personaggio enigmatico che ha molta influenza sul mondo di Teyvat, ma le sue vere intenzioni rimangono oscure, finché molti fan non l'hanno conosciuta per bene durante alcune quest di Genshin Impact a lei dedicate, anche affrontandola.

Normalmente, La Signora è una donna bionda con una maschera veneziana che le copre parte del viso, con un fisico equilibrato e un abito bianco con gonna. È questa la versione pensata in questo cosplay de La Signora elegante in Genshin Impact, seduta su una sedia regale. In alternativa, c'è anche un cosplay de La Signora in versione Strega Cremisi.