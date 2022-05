Genshin Impact: un cosplay de La Signora con la sua eleganza colpisce

Ci sono pochi personaggi che sono entrati nella mente del pubblico di Genshin Impact ma non essendo giocabile. Se il cast di personaggi ottenibili e quindi utilizzabili durante le varie sessioni di gioco si continuerà ad allargare con l'inserimento di Shikanoin nel prossimo update, i nemici che riescono a rubare il cuore sono pochi.

Tra gli NPC non giocabili - e che forse non si uniranno mai al gruppo di protagonisti - c'è La Signora, alias la Fair Lady, una donna bionda con un occhio sempre coperto che ha diversi ruoli di rilievo in alcune quest di Genshin Impact. L'abito e il modo in cui lo indossa si rifà molto all'abbigliamento veneziano e rinascimentale in generale italiano, quindi alle opere del 1500. Un abito elegante che si unisce a un aspetto che fa infatuare. Questo ovviamente prima che si trasformi nella vera Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, Crimson Witch of Embers che la rende scarlatta e molto più mostruosa.

La cosplayer Takomayu ha deciso di interpretare questo personaggio di Genshin Impact che i giocatori hanno incontrato almeno una volta durante la storia. Questo cosplay della Fair Lady La Signora riesce a esprimere lo stesso fascino di quelle del gioco. Di recente invece c'è stato un cosplay di Rosaria gelida.