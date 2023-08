Genshin Impact: un cosplay di Dehya estivo e in spiaggia a Rimini

Mentre la community di Genshin Impact mette da parte Primogems in vista dell'introduzione degli eroi di Fontaine, il caldo estivo ci trattiene nella regione desertica di Sumeru. Ecco un perfetto cosplay di Dehya da Genshin Impact in versione da spiaggia.

L'arrivo di non ha fermato MiHoYo, la software house cinese responsabile dello sviluppo del free to play che ha già progettato la road map per le prossime settimane. In attesa di poter esplorare gli ambienti marini di Fontaine, la prossima regione del Teyvat che si ispira alla Francia, Sumeru diventa ancora più calda con Dehya.

Conosciuta anche con il nome di Chiomardente o "leonessa", Dehya è un personaggio giocabile dalla rarità a 5 stelle che utilizza l'elemento Pyro. Armata di Claymore, è un membro degli Eremiti, un'organizzazione di mercenari che vagano per le sabbie del deserto di Sumeru. Dehya è potente e valorosa, e gode di un'elevata fama tra i suoi compagni di squadra.

Dehya è la guardia del corpo più affidabile di tutta Sumeru e anche se i suoi servigi sono tutt'altro che a buon mercato, la sua grande abilità vale ogni singola moneta spesa. Dehya è infatti una professionista scrupolosa.

In occasione di Rimini Comix 2023, la cosplayer Kitsu Shun ha condiviso una splendida interpretazione di Dehya in costume da bagno. Dopo aver trovato un'oasi in cui rinfrescarsi, la "leonessa" ha messo da parte le armi e le battaglie.