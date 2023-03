Genshin Impact: un cosplay di Dehya, il nuovo personaggio infiamma

Si fanno sempre più intensi gli update su Sumeru, la regione di Genshin Impact che ha fatto il suo ingresso nel gioco ufficialmente pochi mesi fa, ma che già si è arricchita notevolmente, facendo concorrenza alle tre vecchie aree di Mondstadt, Inazuma e Liyue. Questo ha portato ovviamente all'introduzione di diversi personaggi.

Questi territori sono stati infatti popolati molto, con tanti personaggi giocabili inseriti in Genshin Impact nel corso dell'ultimo periodo. Nilou, Candace, Collei, Layla e tanti altri sono stati proposti ai videogiocatori, ma a inizio mese è stato il turno dell'introduzione di un altro personaggio da conquistarsi, la fiammeggiante Dehya.

Dehya è il nuovo personaggio inserito in Genshin Impact con l'aggiornamento 3.5, ed è subito diventata una figura intrigante per i vidoegiocatori. Bollente come le aride terre da cui proviene e da cui si sente in parte intrappolata, Dehya sogna di portare speranza tra la gente che vive nei deserti di Sumeru. Dehya è un personaggio di tipo Pyro e le sue abilità sono quindi incentrate sul fuoco, che viene incanalato tramite la claymore, la poderosa spada che porta con sé e che sfrutta per attacchi devastanti.

Oichi ha deciso di darle ancora più spazio fuori da Genshin Impact con questo cosplay di Dehya tra le sabbie che mostra sia la sua affinità al fuoco che la sua bellezza, che ha già catturato molti giocatori. Con il suo costume nero e rosso, pantaloni corti neri, guanti e spada al fianco, Oichi ha realizzato un ottimo cosplay di questo personaggio appena introdotto nel videogioco di Hoyoverse.