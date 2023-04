Genshin Impact: un cosplay di Dehya dalle sabbie roventi

Il mondo di Genshin Impact è chiamato Teyvat, un luogo vasto e meraviglioso, pieno di paesaggi spettacolari e di creature fantastiche. Teyvat è suddiviso in diverse regioni, ciascuna con la propria cultura e la propria storia. I giocatori possono esplorare alcune delle regioni del continente, scoprendo i segreti che si celano al loro interno.

Per lungo tempo, i giocatori si sono potuti aggirare soltanto tra Liyue, Mondstadt e Inazuma. Tuttavia di recente ci sono stati dei cambiamenti. Una delle regioni più attese dai fan di Genshin Impact era sicuramente Sumeru, regione CHE è stata accennata in diverse occasioni durante il gioco, ma che è stata resa visitabile soltanto di recente. Sumeru è descritta come una regione di cultura e conoscenza, dove si trova una delle biblioteche più grandi di Teyvat. Ormai i giocatori stanno sviscerando molto questa regione, scoprendo tutti i segreti che si celano al suo interno.

I personaggi pyro di Genshin Impact sono uno dei gruppi più amati della comunità di giocatori. Questi personaggi sono dotati di poteri infuocati, che li rendono perfetti per combattere i nemici più potenti del gioco. Tra i personaggi pyro più famosi ci sono Diluc, Klee e Xiangling, tutti dotati di abilità uniche e di personalità divertenti. Ovviamente, in una terra arida come Sumeru non potevano mancare i personaggi di questo stampo, come Dehya.

Dehya è un personaggio che ha catturato l'attenzione dei fan di Genshin Impact grazie a un character design che emana calore e forza. Eremita e manipolatrice di fiamme, ormai Genshin Impact l'ha sdoganata e così sono nati tanti cosplay di Dehya tra le fiamme del deserto, come ha fatto Alin Ma in questa foto, dove è stata ricreata questa figura con capelli neri e un costume rosso e nero.

Il personaggio è stato rapidamente rappresentato da tante cosplayer, e infatti a proporla è anche Larissa Rochefort in questo video cosplay di Dehya.