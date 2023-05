Genshin Impact: un cosplay di Dori, la mercante del Palazzo di Alcazarzaray

L'update 3.7 di Genshin Impact si avvicina, con MiHoYo che presto tornerà a parlare delle novità in arrivo con il prossimo aggiornamento del suo free to play. In attesa di ulteriori informazioni sulla patch, di cui sappiamo già che introdurrà un nuovo protagonista, in questo cosplay di Dori da Genshin Impact ci viene proposto un vero affare.

La popolarità di Genshin Impact è incommensurabile. Da diverso tempo a questa parte il gatcha sviluppato da Hoyoverse non solo è giocato da milioni di utenti, ma è anche quotidianamente celebrato attraverso fanart e cosplay condivisi in rete. Anche Cristina D'Avena ha dedicato una canzone a Genshin Impact, Oggi Ti Cercherò disponibile sia su YouTube che su Spotify.

A far parlare è un'interpretazione della cosplayer Alexy Sky, la quale è rimasta affascinata dal personaggio di Dori. Proprietaria del Palazzo di Alcazarzaray e mercante stimata in tutta Sumeru, viene anche chiamata Lord Sangemah Bay a causa della sua capacità di ottenere tutto ciò di cui i suoi clienti hanno bisogno.

Quella di Dori è una vera e propria ossessione per i Mora, tanto da considerare tutti e tutto come un modo per realizzare profitti. Se questa può sembrare all'apparenza una smania, è in realtà dovuto a un trauma del passato. Dori aveva una sorella maggiore malata e la sua famiglia non poteva permettersi le sue cure.

In questa interpretazione ritroviamo Dori con indosso l'I Love Mora, il suo outfit di default composto da un grande cappello viola, un top corto nero, maniche bianche separate e pantaloni viola larghi.