Genshin Impact: un cosplay di Eula, elegante e glaciale

Il nuovo trailer di Genshin Impact ci porta a fare la conoscenza di Nilou, una delle nuove protagoniste introdotte con il più recente aggiornamento del gatcha di MiHoYo. Prima di immergerci in una nuova avventura con la danzatrice del deserto di Sumeru, torniamo a Mondstadt per incontrare una vecchia amica.

Sono molte le novità dell'aggiornamento 3.1 di Genshin Impact e prima di scoprirle tutte i giocatori farebbero bene a compiere un passo all'indietro. Tornati a Mondstadt incontriamo Eula Lawrence, discendente del temuto e rinomato clan Lawrence.

A causa del governo tirannico dei Lawrence su Mondstadt, Eula ha interrotto qualsivoglia legame con il suo clan per diventare il capitano della Compagnia di Ricognizione dei Cavalieri di Favonio. Sebbene venga osservata con sfiducia a causa della sua discendenza aristocratica, ha intenzione di lottare per il popolo per ristabilire il suo cognome.

In questo cosplay di Eula da Genshin Impact vediamo la nobile cavaliera seduta su una rampa di scale di Mondstadt. Altezzosa e regale, è comunque già pronta a brandire la sua spada per affrontare chiunque osi minacciare il suo amato paese.

La carnagione chiara di Eula si abbina al suo Wavercrest Waltz, uniforme che risplende per eleganza e che consiste in un body nero abbinato a una giacca bianca e un mantello azzurro su cui è appuntata la Cryo Vision. A regalarci questa magnifica interpretazione è la cosplayer Ainlina, attraverso uno scatto condiviso su Instagram dal fotografo @valentinpictures.