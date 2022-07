Genshin Impact: un cosplay di Eula Lawrence dal fascino cryo

L'impatto di Genshin Impact a fine 2020 fu notevole. Il livello raggiunto fin da subito consentì a studio MiHoYo di concentrarsi subito sullo sviluppo del gioco, così da ampliarlo e portare sempre più eventi e contenuti ai giocatori. Nel 2021 ad esempio, a metà anno, arrivò la patch 1.5 di Genshin Impact con la presentazione di nuovi personaggi.

In quel frangente, la prima a essere proposta al pubblico fu Yanfei, che potete anche rivedere nel cosplay di Mochichuu. La seconda invece, resa disponibile al pubblico a circa un mese di distanza, fu Eula Lawrence, la guerriera di ghiaccio di Mondstadt. Da quest'angolo di mondo di Genshin Impact proviene l'erede del clan Lawrence, famigerato per la sua tirannia e per il suo legame con il ghiaccio. Legame che è stato trasmesso anche all'attuale erede, al momento impegnata nel ruolo di capitano della compagnia di ricognizione dei Cavalieri di Favonius.

Non è un caso quindi se la cosplayer Mirei ha creato un cosplay di Eula Lawrence molto glaciale. Se le prime due foto la vedono mostrare il suo costume con pose particolari, nella terza si vede come il personaggio sia avvolto dal gelo in un panorama invernale, ovviamente con l'aiuto di un po' di computer grafica.