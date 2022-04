Genshin Impact: un cosplay di Eula magnifico con la spada sfoderata

Studio MiHoYo ha già annunciato i propri piani. Sulla rampa di lancio di Genshin Impact ci sono Yelan e Kuki Shinobu, altri due personaggi giocabili che promettono di fare già fuoco e fiamme nel fandom del videogioco free-to-play. Non vanno dimenticati però quei personaggi che fino a ora hanno fatto benissimo nel mondo di gioco.

Il mondo creato ha una grande quantità di elementi che si intersecano e intrecciano, portando al background unico dei personaggi giocabili. Ad esempio c'è Eula, guerriera che combatte corpo a corpo con una gigantesca claymore e con il supporto della sua vision Cryo. Eula Lawrence è la discendente di un noto clan, il clan Lawrence, una delle famiglie più in vista del continente, ma anche una delle più criticate. Eula, in ogni caso, si è distaccata diventando capitano della Compagnia di Ricognizione della Chiesa di Favonius.

Può combattere con il giocatore da maggio 2021, è quindi quasi un anno che Eula è un personaggio giocabile in Genshin Impact. Da Mondstadt, la combattente non vive soltanto nel videogioco, ma anche nella realtà grazie a questo cosplay di Eula realizzato da Ely, che ha messo in scena una rappresentazione magnifica, con un'accurata riproduzione delle pose e del vestiario.

Non perdetevi le novità di Genshin Impact 2.6, in attesa dei prossimi aggiornamenti da parte di Studio MiHoYo.