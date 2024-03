Genshin Impact: un cosplay femminile di Gaming, l'avanguardia leonina

La corsa di Genshin Impact sembra destinato a non fermarsi, almeno per il momento. Il titolo free to play sviluppato dalla software house cinese MiHoYo continua infatti a stupire il pubblico migliorandosi a ogni nuovo aggiornamento. Soprattutto, è la community dei cosplayer a essere in estasi per il gatcha RPG.

Mentre l'utenza resta in attesa di novità sull'uscita di Genshin Impact 4.5, aggiornamento di cui sono già trapelati i primissimi dettagli, nelle ultime settimane gli abitanti del Teyvat hanno potuto festeggiare il Capodanno Lunare attraverso un evento speciale. Tra le tante novità di Genshin Impact 4.4 troviamo anche un personaggio giocabile completamente inedito, che i cosplayer non hanno perso tempo nell'interpretare.

Tra le prime al mondo a vestirne i panni, la cosplayer orientale Yuzurii convince il pubblico con una bellissima interpretazione di Gaming. Egli è l'avanguardia leonina, un personaggio dal banner a 4 stelle che vanta l'elemento Pyro. Gaming è un appassionato di danza, che vorrebbe rendere popolare in tutto il Teyvat. I suoi sogni si sono infranti a causa di impedimenti finanziari, che lo hanno portato ad accettare un lavoro per la Sword and Strongbox Secure Transport Agency. È ora conosciuto come la miglior guardia dell'agenzia. In questo cosplay al femminile di Gaming da Genshin Impact possiamo ammirare da vicino il suo talento.