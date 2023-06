Genshin Impact: un cosplay di Fischl, l'investigatrice dall'italiana Aoy

È trascorso ormai quasi un mese dal rilascio dell'update 3.7, ciò vuol dire che per MiHoYo è già tempo di pensare alle novità del prossimo aggiornamento. In attesa del rilascio della patch 3.8 di Genshin Impact da parte della software house cinese, è tempo di visitare Mondstadt al fianco della cosplayer italiana Aoy.

L'introduzione della localizzazione italiana in Genshin Impact ha portato la community nostrana ad avventurarsi per il Teyvat. La prima regione che il Viaggiatore esplora in questo mondo fantastico e colorato è quella di Mondstadt, dove è situata la Gilda degli Avventurieri.

Fischl von Luftschloss Narfidort è un'investigatrice della Gilda dalla rarità a 4 stelle e in possesso della Electro Vision. Fischl è un'audace avventuriera che afferma di provenire da un mondo al di là del Teyvat. Le sue teorie strampalate non le hanno comunque impedito di guadagnarsi il riconoscimento di tutti.

Accompagnata dal corvo notturno Oz, che aiuta le persone a comprendere i discorsi confusi e strampalati di Fischl, l'eroina è in possesso di un intuito acuto e innato. Al di fuori dei doveri per la Gilda, Fischl recita la parte di una principessa come in un gioco di ruolo. A causa di questa sua eccentricità ha pochi amici.

In questo cosplay di Fischl da Genshin Impact ritroviamo l'investigatrice alle prese con un'ispezione in quella che pare essere una cella. Questa interpretazione è stata realizzata in occasione del Gardacon 2023, la manifestazione che annualmente si tiene a Garda.