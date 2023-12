Genshin Impact: un cosplay di Fischl nell'oscurità serba novità!

È tutto pronto per l'aggiornamento 4.3 di Genshin Impact. Attraverso la mansueta conferenza pre-update, MiHoYo ha allestito le novità che terranno compagnia all'utenza del free to play fantasy con meccaniche gatcha nel prossimo mese. Genshin Impact chiude il 2023 in bellezza, proprio come questa fantastica interpretazione!

Novità più attesa della prossima patch che Hoyoverse pubblicherà a fine mese sono le due nuove eroine Navia e Chevruse, due personaggi che i giocatori potranno tentare di ottenere con le numerose primogems regalate per le festività natalizie.

Mentre la community d'appassionati attende l'arrivo del corposo aggiornamento che andrà a estendere la zona di Fontaine, la nuova regione del Teyvat, la popolarità dell'actiong rpg continua a crescere. A Milan Games Week, il cantante Seth ha svelato 'Oceanide', una canzone punk dedicata a Genshin Impact. Oltre a ciò, sui social continuano a spuntare cosplay a cadenza quotidiana.

A Il Volta la cosplayer Allie Ayeela ha portato il suo ultimo lavoro. In questo cosplay di Fischl da Genshin Impact veniamo gettati nell'oscurità dall'eroina a 4 Stelle legata all'elemento Electro. Investigatrice appartenente alla Gilda degli avventurieri di Mondstadt, la vediamo seduta, pronta a un'ispezione immersa nel buio mentre le piume del suo corvo notturno Oz piovono dal cielo. Che sia vero che Fischl proviene da un mondo diverso dal Teyvat?